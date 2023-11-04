ВОЗ шокирована ударами Израиля по машинам скорой помощи в Газе

01:03 2023-11-04
ВОЗ шокирована ударами Израиля по машинам скорой помощи в Газе

Руководство ВОЗ утверждает, что обстрелы палестинских "скорых" израильскими войсками шокирует мировую общественность.

Лидер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что он проверил информацию об авиаударах ЦАХАЛ по машинам скорой помощи в секторе Газа. По словам Гебрейесуса, войска Израиля атаковали "скорые" после бомбардировки больницы, где укрывались беженцы.

Тедрос Аданом Гебрейесус призывает Тель-Авив к отказу от практики террора, напоминая, что нападения на медицинский персонал являются недопустимыми.

Также Гебрейесус напомнил, что ни одна страна мира не имеет права совершать военные преступления против пациентов медицинских учреждений.

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