ВОЗ шокирована ударами Израиля по машинам скорой помощи в Газе

Лидер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что он проверил информацию об авиаударах ЦАХАЛ по машинам скорой помощи в секторе Газа. По словам Гебрейесуса, войска Израиля атаковали "скорые" после бомбардировки больницы, где укрывались беженцы.

Тедрос Аданом Гебрейесус призывает Тель-Авив к отказу от практики террора, напоминая, что нападения на медицинский персонал являются недопустимыми.

Также Гебрейесус напомнил, что ни одна страна мира не имеет права совершать военные преступления против пациентов медицинских учреждений.