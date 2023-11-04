Байден угрожает Китаю санкциями за незаконную торговлю панголинами

4 ноября Джо Байден отправил новое уведомление членам американского Конгресса, где заявил, что правительство США должно рассмотреть возможность введения новых антикитайских санкций.

По словам Байдена, поводом для подобных санкций является тот факт, что в Китае процветает незаконная торговля панголинами, которые столкнулись с угрозой вымирания.

Известно, что панголины являются единственными в мире чешуйчатыми млекопитающими, а КНР продаёт их чешую, поскольку многие верят, что она обладает полезными для человека свойствами.