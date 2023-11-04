Журналисты газеты "Страна" уведомляют, что Владимир Зеленский ратифицировал законопроект, утверждающий права и свободы нацменьшинств, проживающих на Украине. По данным СМИ, в законе нет положения, гарантирующего такие права для русских.

Характерно, что ранее правительство Венгрии упрекало Киев за дискриминацию этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Ожидается, что принятие нового закона приблизит Украину ко вступлению в ЕС.

Тем не менее, вряд ли Киев может рассчитывать на скорую евроинтеграцию, поскольку для присоединения к содружеству Украина должна снизить уровень коррупции внутри страны.