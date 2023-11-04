Палестинские женщины вынуждены рожать на улицах разбомбленной Газы

4 ноября ООН и Всемирная организация здравоохранения опубликовали новый пресс-релиз, в котором сообщается, что агрессия Израиля против сектора Газа спровоцировала закрытие 14 больниц и 45 медучреждений в регионе.

В тексте релиза говорится, что действия ЦАХАЛ привели к тому, что палестинские женщины вынуждены рожать на улицах Газы посреди руин разбомбленных зданий.

Также в ООН и ВОЗ напомнили, что роды на улице повышают риск заражения ребёнка и роженицы из-за отсутствия надлежащих санитарных условий.