Зеленский не сможет посетить Израиль на следующей неделе

Накануне ряд зарубежных газет растиражировали громкую новость о том, что Владимир Зеленский прилетит в Израиль с рабочим визитом, однако журналисты издания "Страна" уверяют, что подобные сообщения носят заведомо фейковый характер.

Согласно сведениям "Страны", Зеленский и правда хочет посетить Тель-Авив, поскольку боится, что из-за конфликта между Израилем и ХАМАС государства НАТО и Евросоюза прекратят помогать Украине.

Тем не менее, Киев и Тель-Авив так и не согласовал поездку Владимира Зеленского в Израиль, из-за чего на следующей неделе она точно не состоится.