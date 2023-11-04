Зеленский не сможет посетить Израиль на следующей неделе

01:25 2023-11-04
Зеленский не сможет посетить Израиль на следующей неделе

Владимир Зеленский хотел как можно скорее побывать в Израиле из-за начала конфликта на Ближнем Востоке, но похоже, что поездку украинского президента придётся отложить.

Накануне ряд зарубежных газет растиражировали громкую новость о том, что Владимир Зеленский прилетит в Израиль с рабочим визитом, однако журналисты издания "Страна" уверяют, что подобные сообщения носят заведомо фейковый характер.

Согласно сведениям "Страны", Зеленский и правда хочет посетить Тель-Авив, поскольку боится, что из-за конфликта между Израилем и ХАМАС государства НАТО и Евросоюза прекратят помогать Украине.

Тем не менее, Киев и Тель-Авив так и не согласовал поездку Владимира Зеленского в Израиль, из-за чего на следующей неделе она точно не состоится.

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