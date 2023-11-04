Григорий Лепс признался, что у него есть внебрачный сын

Григорий Лепс сделал шокирующее признание. Как сообщает СтарХит, у певца есть незаконнорожденный сын.

Он рассказал это в интервью с журналистами на гала-концерте в Кремле, который был посвящен известному композитору Исааку Шварцу.

По словам Лепса, своего внебрачного наследника он видел всего один раз, и сейчас не поддерживают контакт. Певец пояснил, что сын уже взрослый мужчина, имеет свою семью, потому в общении нет необходимости.

Я не общаюсь. Видел один раз. Он уже взрослый. Там есть семья, туда лезть не нужно, — признался Лепс.

Певец также добавил, что почти у всех, включая знаменитостей, есть незаконнорожденные дети, однако не все готовы в этом признаться.