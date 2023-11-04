Завершились съемки сериала, поставленного по мотивом истории россиянки, которой муж отрубил руки

История, когда россиянке из Серпухова Рите Грачевой ревнивый муж отрубил кисти рук, ужаснула соотечественников. Дмитрию Грачеву дали за это 14 лет колонии, а врачи спасли одну кисть девушке, напоминает КП.

Сегодня она счастлива с новым мужчиной, который принял ее двоих детей, у них родился и общий ребенок. Рита также написала книгу «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства».

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян решил снять по мотивам этой истории фильм. Работа над проектом началась в 2022 году. Как стало известно изданию, недавно съемки сериала "Сама виновата?" завершены.

Сюжет идет по фабуле уголовного дела без особых изменений.