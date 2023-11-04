Маргарита Симоньян посмеялась над Аллой Пугачевой

09:25 2023-11-04
Маргарита Симоньян посмеялась над Аллой Пугачевой

Журналистка еще в феврале 2022 года заняла жесткую позицию относительно звездной семьи после отъезда Примадонны и Галкина с детьми.

Неожиданное возвращение в Россию Аллы Пугачевой оживило медийное пространство, сообщает СтарХит. Пока все гадают, почему Примадонна пожаловала на родину, Маргарита Симоньян высмеяла этот визит.

Журналистка еще в феврале 2022 года заняла жесткую позицию относительно звездной семьи после отъезда Пугачевой и Галкина с детьми. Маргарита Симоньян критиковала легенду эстрады и в соцсетях, и в эфире федерального канала.

Как напоминает издание, она рассказала, что брак юмориста и певицы фейковый и все об этом знают. Потому возвращение Примадонны для нее стало своеобразным триггером. Увидев кадры с 74-летней Пугачевой в Москве на Ленинградском вокзале, журналистка без компромиссов заявила:

Только я услышала в начале видео голос: «Простите меня, пожалуйста! Я не специально»?

Недовольны возвращением Аллы Борисовны также сотрудники проекта «Соловьев Live» и других патриотично настроенных журналистов.

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