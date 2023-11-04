Этери Бериашвили ради мужчины похудела на 23 килограмма

09:39 2023-11-04
Этери Бериашвили ради мужчины похудела на 23 килограмма

Певица уточнила, что сейчас весит 57,5 килограмма и хочет сбросить еще 2,5 кило. Тогда это будет оптимально для ее роста.

Джазовая певица Этери Бериашвили, постоянный эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!» не на шутку всех удивила, появившись на очередных съемках передачи, сообщает Рrozvezd.info.

За год звезда сбросила 23 килограмма.

Я горжусь собой. Сейчас я другой человек по сравнению с той, какой была полтора года назад.

Теперь я вешу 57,5 килограмма. Хочу еще сбросить 2,5 кило. Это будет оптимальным весом для моего роста, - сказала артистка. 

 Она не скрывает, что на такой шаг ее побудила любовь:

Я влюбилась, он тоже певец. Меня понравились его голос, обаяние, харизма.

Это очень красивый человек. 

Певица также добавила, что они иногда выступают вместе. 

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