Этери Бериашвили ради мужчины похудела на 23 килограмма

Джазовая певица Этери Бериашвили, постоянный эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!» не на шутку всех удивила, появившись на очередных съемках передачи, сообщает Рrozvezd.info.

За год звезда сбросила 23 килограмма.

Я горжусь собой. Сейчас я другой человек по сравнению с той, какой была полтора года назад. Теперь я вешу 57,5 килограмма. Хочу еще сбросить 2,5 кило. Это будет оптимальным весом для моего роста, - сказала артистка.

Она не скрывает, что на такой шаг ее побудила любовь:

Я влюбилась, он тоже певец. Меня понравились его голос, обаяние, харизма. Это очень красивый человек.

Певица также добавила, что они иногда выступают вместе.