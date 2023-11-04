Диана Гурцкая потрясла поклонников пронзительной песней об умершем муже

Диана Гурцкая потеряла мужа Петра Кучеренко 20 мая. Чиновник, когда возвращалсяв Москву из Кубы, скончался в самолете. Избраннику звезды было 46 лет, напоминает Космополитен.

Певица тяжело переживает трагедию. Она выпустила песню под названием «Прости».

Когда она создавалась, все было иначе. Сейчас, конечно, каждый звук, каждое слово приобрели другое звучание.

Композиция стала личной историей, но, в принципе, любой человек может ее связать и со своей судьбой, потому что у каждого есть кому сказать "прости", - поделилась Гурцкая.