Иномарку Аллы Пугачевой заметили в Твери

После приезда в Россию Аллы Пугачевой все ее передвижения находятся в фокусе внимания общественности. Певица въехала в страну через Псковскую область, какое-то время провела в своем замке и уехала из деревни Грязь на «Роллс-Ройсе».

Предполагается, что автомобиль едет в направлении Петербурга. Потом машину заметили в Твери. Что делает Примадонна в этом городе? По одной из версий, она здесь, скорее всего, оказалась проездом, сообщает КП.

Также неизвестно, что певица будет делать в Питере. Некоторые считают, что Алла Борисовна простится с дирижером Юрием Темиркановым, который скончался 2 ноября в 84 года.

Но есть и другой вариант: Пугачева, завершив свои дела Москве, вновь направляется к псковской границе.