Япония удивила очередным странным изобретением: общественные уборные с прозрачными кабинками

Увидеть подобное ноу-хау можно, например, в общественных парках Токио.

Уборная представляет собой конструкцию с прозрачными стенами, через которые видно все, что происходит внутри, во всех подробностях.

Туристы очень удивляются и относятся к таким кабинкам с большим недоверием, не решаясь заходить внутрь.

Кому-то приходит в голову мысль, что это какой-то подвох и розыгрыш. Однако никакого подвоха нет.

Есть один секрет, объясняющий странность сооружения.

Когда внутрь входит посетитель и закрывает за собой дверь на ключик, стены тут же теряют свою прозрачность и делаются матовыми, обеспечивая полную приватность.

При этом выглядит такой архитектурный проект весьма привлекательно, он действительно служит стильным дизайнерским украшением улиц и парков.

Туалет органично вписывается в ландшафт, а по вечерам и вообще смотрится шикарно, потому что включается цветная подсветка.

В итоге убивается несколько зайцев: и людям удобно, есть где справить естественные надобности, и парк приобретает облагороженный вид, и появляется дополнительный источник освещения в темное время суток. Японцы, как всегда, молодцы!