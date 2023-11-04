Марк Цукерберг в больнице, ему сделали операцию

Марк Цукерберг неожиданно попал в больницу, сообщает Рeopletalk.ru. Миллиардер написал об этом в соцсети.
Порвал во время спарринга крестообразную связку, только что закончилась операция по ее замене, - поделился Марк.
Он также выложил свое фото из палаты.
После запуска Twitter Марк Цукерберг запустил аналог Twitter -Threads. Илон Маск после этого заявил, что новая соцсеть «поставит Землю под каблук Цука без каких-то других вариантов».
После такой новости создатель Tesla сказал, что готов к бою с Цукербергом. Но бой так и не состоялся.
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