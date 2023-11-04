Девственность в виде лота, мысли о суициде и семейная жизнь: Путь самой высокооплачиваемой гейши Японии

Бытует мнение, что гейши – «ночные бабочки». При этом сами представительницы древнего искусства могут принять такое сравнение, как оскорбление.

Об этом периодически говорила Минэко Ивасаки, которая заработала целое состояние за своё присутствие в обществе высокопоставленных гостей. Тем не менее, не всё было так безоблачно в жизни женщины. Минэко Ивасаки известна далеко за пределами родной Японии.

Кто бы мог подумать, но именно её жизненный путь стал основой сюжета романа «Мемуары гейши» Артура Голдена и одноименного фильма. Для самой героини слава и популярность не были главной целью. Так сложились обстоятельства.

В начале 1990-х японка приняла предложение дать интервью американскому писателю Артуру Голдену.

В ту пору он серьёзно интересовался историей и обычаями Страны восходящего солнца. Это увлечение натолкнуло его на мысль написать литературу о гейшах.

С помощью неё писатель предполагал донести, что многая информация о представительницах данного занятия – миф. Минэко Ивасаки согласилась на беседу, но при условии полной анонимности.

После выхода книги, гейшу ждало полное разочарование. Она увидела на страницах своё имя, к которому автор обращается с благодарностью.

В содержании чётко прослеживалась единственная мысль: она и остальные гейши – обычные секс-рабыни. Ни на какое традиционное японское искусство, которые данные женщины несут в массы, не было и малейшего намёка.

«Когда прочитала книгу, всерьёз задумалась о самоубийстве», – поделилась моментом отчаяния Минэко.

Ивасаки заявила о требованиях исправить все недочёты и переиздать роман. Писатель отказал ей, что привело к разбирательствам в суде.

«Она и не была прототипом — это собирательный образ! Понятия не имею, почему она так разозлилась», — оправдывался Артур Голден.

Суд удовлетворил иск гейши, за что та получила приличную сумму за причинение морального ущерба. Спустя время женщина решила написать своего рода автобиографию, где и заявила о себе.

Из грязи в князи

Настоящее имя гейши Масако Танака. Она родилась в семье разорившегося аристократа Синэдзо Танака из клана Минамото в 1949 году. В семье было 11 детей, а Масако – самой младшей. Семья её выживала из-за финансовых проблем. В возрасте пяти лет девочке пришлось уехать из родительского дома и поселиться месте, где живут и обучаются древнему ремеслу гейши. Семья Масако вынуждена была пойти на такой шаг, чтобы у дочери был шанс обеспечить и устроить свою жизнь. В эту школу попали и несколько сестёр японки, но хозяйка сделала ставки именно на неё.

По прошествии некоторого времени женщина удочерила девочку. Для этого она получила согласие биологических родителей. Целью данного действия было сделать из Масако наследницу. После завершения всех процедур, девочка получила не только новую мать, но и имя – Минэко Ивасаки. Рядом с ней находилась одна из опытных гейш, чтобы девочка могла оправдать надежды и получить лучшее образование.

В шестилетнем возрасте началось обучение традиционными японскими танцами, игре на музыкальных инструментах, каллиграфии, правилам этикета и деталям чайной церемонии, которую должна была проводить опытная гейша.

Спустя много лет в момент поездки в Россию Ивасаки поделилась в интервью телеканалу НТВ о любви к хореографии и знакомстве с известной советской балериной Майей Плисецкой.

«Только научившись ходить, вы сможете научиться танцевать. Однажды ко мне приезжала русская балерина Майя Плисецкая. Она танцевала ''Умирающего лебедя''. У нас есть японская сказка про дочь цапли. Сюжеты во многом схожи. Майе Плисецкой было интересно, как танцуют гейши».

Обучение на роль гейши стали не только нужным, но и любимым делом Ивасаки. Она стала одной из самых способных учениц и носила звание «майко» (одна из ступеней профессионализма гейш).

Пятнадцатилетняя девушка начала получать приглашения на встречи с клиентами. Без сопровождения старших коллег она этого сделать не могла, так как они на практике показывали, как должна гейша вести себя в социуме. К 21 году она смогла достичь звания гейши. Причём не простой, а самой высокооплачиваемой в стране.

Нелёгкий хлеб

Минэко Ивасаки была популярна и востребована. Она посещала закрытые мероприятия государственного уровне, где присутствовали важные гости.

В списке её гостей были президент США Джеральд Форд, режиссёр Элиа Казан, члены королевской семьи Великобритании.

Гейшу окружали вниманием многочисленные кавалеры, при этом недоброжелателей было не меньше.

Коллеги, исходившиеся завистью, втыкали в кимоно иголки, а поклонники, которых она не удостоила своим вниманием поджидали и избивали острыми палками, некоторые пытались изнасиловать.

Негативные ситуации с девушками решились просто: они стали вместе с ней посещать мероприятия, на которых Минэко знакомила своих завистливых подруг с обеспеченными клиентами.

Ивасаки работала сутками на пролёт на протяжении нескольких лет.

День её начинался в 07.30, а завершался в час ночи. Помимо краткосрочности сна, проблемой стали и его условия: голова должна находиться на деревянной подставке. При этом спать нужно так, чтобы не навредить причёске.

Даже ни один волос не должен выбиваться. Остальное время гейша тратила на уход за своим лицом и телом, а также сборы на торжество.

Девушка была лишена выходных, так как если не было чайных встреч, то в её расписание включали обучение чему-то новому. Ивасаки лишила себя полноценного отдыха, личной жизни, но взамен имела солидную зарплату: в год она зарабатывала по 500 тысяч долларов.

Такой темп жизни она смогла выдержать восемь лет. После гейша приняла решение, что нуждается в помощи. Психика была на пределе, здоровье подводило, эмоционально выгорела. Закончилось такое истязание над организмом проблемами с почками: из-за воспаления она могла умереть.

Попутно проблемам в себе, Минэко считала школу гейш устаревшей. Она желала изменений, но всё осталось так, как было. Это ещё больше усугубило её психологическое здоровье, и самая востребованная гейша страны решила уйти на заслуженный отдых в 29 лет.

Хочу любить и быть любимой!

Из-за плотного графика гейша не смогла во время работы устраивать свою личную жизнь.

Первое светлое чувство к мужчине она испытала в 21 год. Объектом её любви стал японский актер Синтаро Кацу, который был одним из клиентов.

Избранник старше практически в два раза и оказался женат. Минэко долго не могла принять внимание мужчины, но чувства взяли верх. Их свидания были тайными и редкими.

Её первый поцелуй и близость произошли именно с любимым человеком. В ответ Кацу обещал развестись и представлял девушку как свою невесту.

«Я была безумно влюблена в него. Эта страсть изменила и меня саму, я даже стала лучше танцевать», — писала Минэко в своей книге.

Обещания своего мужчина не сдержал. Девушка устала быть в роли любовницы и настояла на расставании.

Ивасаки долго доказывала, что не продавала свою невинность, как описывал Голден в своём романе. Он указывал, что девственность героини выставлялась в качестве лота на аукционе.

Гейшу возмутила эта оскорбительная информация и она заявила о намерении обращаться в суд.

Писатель утверждал, что гейша лично созналась в этом и даже называл полученную от продажи сумму: 850 тысяч долларов. Со слов Минэко Ивасаки, за свой первый сексуальный опыт она не получила ни йены, так как произошло всё с любимым человеком.

Жизнь с чистого листа

Судьба к героине оказалась благосклонна во второй раз. После ухода на заслуженный отдых она познакомилась с художником и реставратором Дзинъитиро Сато.

В 1982 году экс-гейша стала женой, а ещё через год – матерью. У влюблённых родилась дочь Косукэ. Примечательно, но после свадьбы Сато настоял на том, чтобы взять фамилию жены.

В настоящее время пара живёт в пригороде Киото. Они обособились от всего мира и не привлекают внимания. Бывшая гейша теперь пишет картины, изредка помогает с реставрацией полотен.

«Я самый счастливый мужчина на Земле. Мне очень повезло», – восхищался муж.

Дзинъитиро можно назвать очень счастливым мужчиной. Ведь именно он имеет возможность провести остаток жизни с женщиной, которой восхищались и желали лучшие мужчины не только Японии, но и всего мира.