Звезды «Друзей» попрощались с Мэттью Перри

Родные и друзья проводили в последний путь Мэттью Перри. Траурная церемония прошла на Форест-Лаун - частном кладбище в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает СтарХит.

В церемонии приняли участие друзья звезды Голливуда по культовому сериалу: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер.

Кроме знаменитых коллег, на прощание с Мэттью пришли его родные - мать Сюзанна Моррисон, отец Джон Беннет Перри, а также отчим, корреспондент Dateline Кит Моррисон.

В целом церемония была скромной, на ней было всего около 20 человек.