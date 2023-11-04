Цена дачи Аллы Пугачевой упала в два раза

Цена на загородный дом Аллы Пугачевой в Солнечногорске под Москвой упала с 225 миллионов российских рублей до 100 миллионов, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

При четырехэтажном особняке есть своя береговая линия с пирсом, релакс-зона с бассейном и хамамом, кинотеатр, несколько каминов, бильярдная, бар, спортивная и детская площадки.

До недавнего времени здесь жил внук звезды - Никита Пресняков. Сегодня жилье пустует.