Эксперт чистоты Гершезон назвал самые грязные предметы в квартире

Шторы и занавески стирать нужно не реже, чем раз в две недели, отметила эксперт чистоты Елена Гершензон. И это не единственные неочевидные предметы, которые накапливают в квартире грязь. На что еще надо обратить внимание?

Разделочные доски

Ученые выяснили, что на них микробов в 200 раз больше, чем на ободке унитаза. А на квадратном сантиметре деревянной доски - порядка 20 000–30 000 бактерий.

Потому нужно использовать отдельно доски для мяса, фруктов и овощей, рыбы. И обновлять доски с глубокими трещинами или царапинами, потому что внутри могут появиться плесень, инфекции, грибок. А еще не реже раза в неделю промыть щеткой с моющим средством в горячей воде.

Ключи

На них тоже огромное количество вредных бактерий. Потому раз в неделю надо обрабатывать ключи с помощью антибактериальных средств и дополнительно протирать антисептическими салфетками по возвращении домой.

Вёдра для мусора

Мусорную корзину нужно содержать в чистоте, как и территорию вокруг. Для этого раз в 2 недели мыть его с моющими и дезинфицирующими средствами. Ими же обработать внутреннюю и внешнюю поверхность шкафа, где оно стоит.