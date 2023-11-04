Элис Болл создала лекарство от проказы, но ее имя надолго забыли: открытие присвоил другой ученый

Спустя годы справедливость восторжествовала и тайна раскрылась, девушка-ученый получила заслуженные лавры, хоть и посмертно.

Проказа унесла немало жизней и доставила много мучений умирающим, прежде чем ученые смогли противостоять ей.

Значительный вклад в это внесла юная Элис Болл - выдающийся ученый своего времени.

Несмотря на молодые годы, она показывала незаурядные способности и могла бы достичь заметных вершин на научном поприще, если бы не ранняя смерть. Девушка скончалась в 24 года.

Проказой люди болели с очень давних времен, первые данные о заразе указывают на 3 тысячелетие до нашей эры.

Возбудитель инфекции был обнаружен лишь в 1873 году, однако способы лечения нашлись не сразу.

Элис Болл была тем человеком, который нашел такой способ уже в начале 20 века.

Это талантливая ученый-химик, которая полюбила химию, с детства наблюдая за работой дедушки.

Он был фотографом, а процесс этот тогда был сложный и предполагал основательные знания химических процессов.

Элис обучалась в Вашингтонском университете, потом закончила аспирантуру Гавайского университета.

Она была первой женщиной, которая в этом учебном заведении получила степень магистра химических наук.

Тема диссертации касалась извлечения активных компонентов из лекарственных растений.

В то время ученый Гарри Холлман проводил исследования над маслом гиднокарпуса. Это было чуть не единственное на тот момент средство от проказы.

Однако применять его можно было только наружно, от этого эффект был мизерный.

Ввести препарат внутрь не получалось из-за его густоты и вызываемых негативных реакций.

Холлман пригласил к сотрудничеству Элис, чтобы она помогла найти решение как химик, знающий толк в натуральных растительных препаратах.

Девушка проделала немалую работу, но смогла создать состав, пригодный для введения под кожу в виде инъекций.

Это было революционное открытие. Лекарство оказалось очень эффективным, люди начали излечиваться от страшной болезни.

Элис Болл умерла в 1916 году, не успев обнародовать свои открытия.

За нее это сделал Артур Дин, коллега по цеху, который даже ни разу не упомянул имени Элис в "своем" научном труде.

Он обозначил себя как автора придуманного метода.

Позже Гарри Холлман сделал новые публикации, где раскрыл истинного создателя революционного лекарства.

Однако настоящее признание к Элис пришло гораздо позже.

Только в 2000 году Гавайский университет признал ее заслуги официально, установив мемориальную доску в честь девушки-ученого.

Прошло еще 7 лет, и научное сообщество наградило Элис Болл посмертной медалью отличия.

Методом, открытым этой девушкой, людей лечили от проказы до 40-х годов, спасая множество жизней.

Потом появились антибиотики, а с ними - новые, еще более действенные способы лечения.