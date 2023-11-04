Эксперты рассказали, в чем отличие настоящего бриллианта от подделки

Иногда нечестные продавцы вместо бриллианта подсовывают стекло, хрусталь, муассаниты, кварц, фианиты и иные похожие внешне минералы. Как не попасться на удочку мошенников и отличить настоящий камень от фальшивого?

Эксперты советуют для начала оценить его внешне: у натурального бриллианта четкие и ровные грани без сколов, вмятин, потертостей. Если камень абсолютно прозрачный - также повод засомневаться. В природе абсолютно чистых камней нет.

Бриллиант при одинаковых параметрах камней намного легче по весу. Это можно проверить на высокоточных ювелирных весах.

Еще вариант - опустить камень в стакан с водой. У натурального бриллианта грани будут хорошо видны, никаких отблесков камень не дает. А вот фианиты и муассаниты бликуют разными цветами.

Если несколько секунд на камень подышать, тоже можно легко определить его подлинность. Хрусталь, стекло, муассаниты, фианиты потеют. А с натуральным бриллиантом при этом ничего не произойдет.