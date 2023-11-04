Умерла звезда «Клона» бразильская актриса Элизанджела

13:25 2023-11-04
Умерла звезда «Клона» бразильская актриса Элизанджела

Зрители помнят ее по роли Ноэмии в популярном сериале. Ее киношный муж Мустафа, сыгранный Перри Салесом, скончался в 2009 году.

Бразильская актриса Элизанджела попала в больницу, потому что в какой-то момент почувствовала, что она не может дышать. Позже звезда скончалась в клинике в Гуапимирине - от сердечного приступа и остановки дыхания.

Артистка не так давно уже попадала в больницу. Элизанджелу тогда госпитализировали из-за проблем с дыханием, но спустя несколько недель выписали.

В январе 2021 года она переболела коронавирусом, уточняет СтарХит.

В сериале «Клон» Элизанджела сыграла донну Ноэмии. Ее киношным мужем Мустафой стал актер Перри Салес, который скончался в 2009 году.

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