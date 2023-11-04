Алла Пугачева в Твери посетила известную музыкальную студию

После приезда Аллы Пугачевой в Россию общественность отслеживает ее каждый шаг. Звезда прибыла на псковскую границу вечером 2 ноября, на другой день ее увидели на Ленвокзале в Москве, куда певица приехала на поезде из Пскова.

Затем Примадонна побывала в замке в подмосковной деревне Грязь, откуда отправилась в Санкт-Петербург, уточняет Космополитен.

По пути Алла Борисовна заехала в Тверь. Ее черный Rolls Royce был замечен на парковке возле известной музыкальной студии «Салам». Ранее Алла Борисовна наряду с другими звездами была в числе ее клиенток.

Инсайдеры заявили, что Пугачева здесь оказалась не случайно: она записала в студии новую песню. Сейчас студия закрыта, но для поп-дивы сделали исключение. Авто звезды стояло у входа в студии долгое время, пишет Telegram-канал Shot.