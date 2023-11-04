Звезда фильма «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс рассказал о своей неизлечимой болезни

62-летний американский Майкл Джей Фокс, получивший известность благодаря роли Марти Макфлая в культовой трилогии «Назад в будущее», рассказал о своей болезни.

Как уточняет Рeopletalk.ru, он давно живет с болезнью Паркинсона. Звезде этот диагноз поставили в 1991-м году, когда актеру было 29 лет.

В интервью для Town & Country он заявил, что смерти не боится:

Когда-нибудь у меня закончится бензин. Я однажды просто скажу: «Этого не будет. Я сегодня не выйду». Если такое случится, я себе это позволю. Мне 62 года.

Голливудская звезда при этом добавил, что больше всего переживает за близких.