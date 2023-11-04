Песков: подрыв «Северных потоков» мог привести к войне между РФ и Западом

В субботу, 4 ноября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что умышленный подрыв российских газопроводов "Северный поток" в Балтийском море мог бы спровоцировать крупный военный конфликт между Россией и западными державами из числа НАТО и Евросоюза.

По словам Пескова, зарубежные СМИ и западные политики не спешат говорить о том, что диверсия на North Stream могла привести к крупной войне.

Ранее Владимир Путин утверждал, что выгодополучатели от подрыва "Севпотоков известны", ведь ими являются Соединённые Штаты Америки.