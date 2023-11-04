США прекратят поддерживать Украину из-за слов Залужного о тупике на фронте

17:06 2023-11-04
США прекратят поддерживать Украину из-за слов Залужного о тупике на фронте

Китайская газета Sohu уверяет, что правительство США близко к принятию решения об отказе от поддержки Украины.

Новостное агентство Sohu уведомляет, что слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в зоне СВО спровоцируют решение США отказаться от финансовой поддержки Украины. По данным Sohu, Белый дом также готовит почву для отставку Владимира Зеленского.

Кроме того, журналисты напомнили, что из-за разморозки палестино-израильского конфликта Вашингтон принял решение выделять больше средств Израилю, чем Украине.

Предполагается, что Зеленский знает о скором сокращении пакетов американской помощи, выделяемой Киеву, ввиду чего он может готовить свой побег из страны.

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