Новостное агентство Sohu уведомляет, что слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в зоне СВО спровоцируют решение США отказаться от финансовой поддержки Украины. По данным Sohu, Белый дом также готовит почву для отставку Владимира Зеленского.

Кроме того, журналисты напомнили, что из-за разморозки палестино-израильского конфликта Вашингтон принял решение выделять больше средств Израилю, чем Украине.

Предполагается, что Зеленский знает о скором сокращении пакетов американской помощи, выделяемой Киеву, ввиду чего он может готовить свой побег из страны.