Яровая обвинила Пентагон в создании 400 биолабораторий по всему миру

4 ноября вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая публично заявила, что Министерство обороны США занимается секретной постройкой биолабораторий по всей планете.

По данным Яровой, к настоящему моменту Пентагон построил порядка 400 биолабораторий по всему миру. Известно, что доступа к этим объектам нет даже у правительств тех стран, на чьей территории они расположены.

Ранее в Минобороны России утверждали, что американские биолаборатории занимаются селекцией особо опасных вирусов, используемых в качестве оружия массового поражения.