Яровая обвинила Пентагон в создании 400 биолабораторий по всему миру

17:11 2023-11-04
Яровая обвинила Пентагон в создании 400 биолабораторий по всему миру

Ирина Яровая утверждает, что США являются мировым рассадником биологических лабораторий, которые занимаются опасными экспериментами.

4 ноября вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая публично заявила, что Министерство обороны США занимается секретной постройкой биолабораторий по всей планете.

По данным Яровой, к настоящему моменту Пентагон построил порядка 400 биолабораторий по всему миру. Известно, что доступа к этим объектам нет даже у правительств тех стран, на чьей территории они расположены.

Ранее в Минобороны России утверждали, что американские биолаборатории занимаются селекцией особо опасных вирусов, используемых в качестве оружия массового поражения.

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