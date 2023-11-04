Журналисты японского портала Nihon Keizai уведомляют, что планирующие и управляемые авиабомбы армии России являются самой серьёзной угрозой для позиций ВСУ на фронте, поскольку войска Украины не обладают самолётами, способными перехватывать такие снаряды в воздухе.

Также в NK напомнили, что украинская армия не смогла вернуть утраченные территории во время своего контрнаступления, которое так горячо освещалось в западных СМИ.

Характерно, что в преддверии начала контрнаступательной операции Украины американские и европейские газеты много о неё писали, однако после старта контрнаступления ВСУ начали нести потери, о чём западные журналисты предпочитают скромно умалчивать.