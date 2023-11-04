Кокосовая пальма и бамбук, которые все считают деревьями, на самом деле не что иное как трава-переросток

18:24 2023-11-04
Кокосовая пальма и бамбук, которые все считают деревьями, на самом деле не что иное как трава-переросток

В мире природы много удивительных вещей. Например, люди, далекие от науки, не подумали бы называть высокие кокосовые пальмы или густой бамбуковый лес травой, но по факту это так и есть.

Что обычный человек привык считать деревом? Высокое растение с древенистым толстым стволом, раскидистыми ветвями, покрытыми листьями.

Однако не все так просто. С научной точки зрения, некоторые растения, по виду сильно смахивающие на деревья, на самом деле ими не являются, а скорее подходят под определение травянистых.

Всем знакомую кокосовую пальму можно считать травой по тому, каким образом проращиваются ее семена. Кокосовый орех, прорастая, дает один лист.

Ботаник увидит в этом явный признак однодольного растения, относящегося к группе цветковых.

Прорастающий листик - это семядоля, появляющаяся из семени. То же самое мы наблюдаем у лилии, спаржи, которые, кстати, тоже имеют мало сходства с травой.

Подавляющее большинство деревьев - двудольные растения, дающие из семени сразу два листка.

Определить дерево можно также по особенностям ствола, который каждый год обрастает новыми кольцами.

У бамбука все иначе, он растет не вширь, а ввысь, что указывает на его максимальное сходство с травой.

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