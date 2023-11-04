Удивительная птичка киви, которая не умеет летать, живет в норе и несет гигантские яйца

Киви - национальный символ Новой Зеландии. Ее изображение можно обнаружить на денежных знаках этой страны и почтовых марках.

Птичка, собственно, больше нигде и не водится, кроме как в Новой Зеландии.

Киви не такая уж и маленькая и очень близка размерами к курице.

Крыльев почти нет (около 5 см в длину), поэтому летать они не умеют, хвост тоже отсутствует, зато есть забавные длинные усики.

Ноги, как у страуса, крепкие и быстрые, клюв сильный и очень острый. Привычных гнезд киви не делают, они живут в норках, которых может быть очень много.

Убежище птица может менять очень часто. Подземный домик очень большой и похож на лабиринт.

Эти чудные птички откладывают самые крупные относительно своего размера яйца (12 на 8 см), которые весят четверть массы самой киви.

Чтобы яйцо хорошо развивалось, птица в этот период увеличивает потребление корма в три раза.

Потом, перед моментом откладывания, она несколько дней ничего не ест, потому что внутри нее уже не хватает места для еды - яйцо очень крупное и занимает все пространство.

После выхода яйца с ним нянчится отец-киви, именно он высиживает потомство. Мама-киви лишь на пару часов в день дает ему передышку.

Птенцы буквально с первых дней готовы к самостоятельной жизни, родители надолго оставляют их в одиночестве после вылупления. А спустя 2 недели детки уже сами ищут себе еду.