Странные башни-ульи, которыми славится иранский город Исфахан: для чего их создавали в таком количестве

Естественно, это не ульи, хотя сходство, безусловно, есть. Башни с множественными отверстиями-домиками - это голубятни.

Когда-то в Исфахане их насчитывалось около 3 тысяч, сегодня осталось всего 300.

Самые большие конструкции вмещали в себя до 40 000 голубей.

Голубей разводили в таком количестве из-за вкусного и полезного мяса.

Кроме того, птицы производили ценный помет, из которого готовили удобрения.

Также этот ингредиент применяли в процессе выделки шкур и при создании пороха.

Башни-голубятни могли позволить себе только состоятельные и влиятельные в обществе люди.

Причем, чем больше таких сооружений было у человека, тем выше был его статус.

Иногда голубятни ценились дороже домов, в которых жили владельцы этих голубиных башен.