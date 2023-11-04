Японцы придумали шкафы-пеналы, где работники офиса в обеденный перерыв могут вздремнуть стоя

23:16 2023-11-04
Японцы придумали шкафы-пеналы, где работники офиса в обеденный перерыв могут вздремнуть стоя

Теперь офисные сотрудники могут позволить себе небольшой дневной отдых. В специально оборудованных капсулах есть все необходимое для комфортного вертикального сна.

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Японцы очень уважают дневной сон и стараются создать работникам все условия для комфортного отдыха.

С этой целью и был придумано необычное спальное место, где можно подремать стоя.

Конструкция похожа на шкаф-пенал и оборудована внутри специальными поддерживающими устройствами для придания удобного положения телу во время стоячего сна.

Также капсула оснащена стенами с эффектом шумоподавления. Это достаточно узкое вытянутое сооружение - два с половиной метра в высоту и немного больше метра в ширину.

Чтобы поспать в таком шкафу, надо слегка подогнуть колени, принять позу с наклоном тела чуть вперед. Для головы, рук, коленей есть мягкие опоры.

По заявлению разработчиков, шкаф для сна подходит людям весом до 100 кг и ростом до 195 см.

Насколько дорогим будет удовольствие поспать стоя, пока неизвестно. Однако многие офисы уже заинтересовались инновационным предложением.

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