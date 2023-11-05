Чавканье за столом может вызывать у сверхчувствительных людей когнитивный диссонанс

Интересное исследование было проведено в 2021 году нейробиологами, которые пытались объяснить явление мизофонии.
Это феномен, при котором у человека возникает сильнейшая неприязнь к определенным звукам, в частности к чавканью, глотанию, громкому дыханию.
Ознакомиться с выводами исследования можно в The Journal of Neuroscience.
Причина мизофонии в этом случае кроестя в наличии зеркальных нейронов, выявляемых в мозге суперчувствительных людей.
Томограф смог определить всплеск нейронной активности под воздействием описанных звуков.
Это возможно, когда есть сильная связь слухового аппарата и мозговых зон, ответственных за моторику.
Мозг воспринимает чавкающие звуки как руководство к действию и запускает жевательные и глотательные процессы.
Однако жевать и глотать нечего, и это приводит к когнитивному диссонансу, перетекающему в раздражение.
Ученые заметили, что отдельные люди, услышав чавканье, неосознанно имитируют челюстями жевательные движения.
Это происходит для снятия напряжения, порожденного неприятными звуками.
Также есть предположение, что с развитием медицины у людей с мизофонией будет возможность уменьшить болезненные реакции с помощью специальных лекарственных средств.
Сейчас же такие страдальцы могут только научиться терпеть свою высокую чувствительность к подобным проявлениям окружающего мира.
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