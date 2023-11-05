Из-за мании величия покойному шотландскому герцогу пришлось укорачивать ноги

01:12 2023-11-05
Из-за мании величия покойному шотландскому герцогу пришлось укорачивать ноги

История случилась с сэром Александром Гамильтоном, который жил в первой половине 19 века и очень любил культуру Древнего Египта.

Мужчина настолько преисполнился собственного величия, что не пожалел потратить целое состояние, чтобы купить шикарный саркофаг, сохранившийся с эпохи Птолемеев.

Он не просто купил старинный артефакт. Александр Гамильтон завещал родным похоронить его в этом саркофаге после смерти.

Умер герцог в 1852 году, однако тут выяснилась одна нелепая оплошность. Его тело не помещалось в саркофаг.

Родственники лихорадочно стали искать выход из ситуации, уж очень хотелось исполнить волю покойного.

В конце концов, было принято нетипичное решение: отрезать части ног покойного ниже колен.

Зато в таком Александр Гамильтон идеально укладывался в саркофаг, и похороны прошли успешно.

История очень поучительная и жизненная: бойтесь своих желаний, они могут сбыться!

Храмова Оксана
00:06

Храмова Оксана

Чавканье за столом может вызывать у сверхчувствительных людей когнитивный диссонанс

Чавканье за столом может вызывать у сверхчувствительных людей когнитивный диссонанс

Громкие физиологические звуки наподобие чавканья или глотания и даже шумное дыхание у отдельных людей нередко вызывает сильнейшее раздражение. Объяснить это можно особенностями мозга.
Храмова Оксана
23:16

Храмова Оксана

Японцы придумали шкафы-пеналы, где работники офиса в обеденный перерыв могут вздремнуть стоя

Японцы придумали шкафы-пеналы, где работники офиса в обеденный перерыв могут вздремнуть стоя

Теперь офисные сотрудники могут позволить себе небольшой дневной отдых. В специально оборудованных капсулах есть все необходимое для комфортного вертикального сна.
Храмова Оксана
22:02

Храмова Оксана

Странные башни-ульи, которыми славится иранский город Исфахан: для чего их создавали в таком количестве

Странные башни-ульи, которыми славится иранский город Исфахан: для чего их создавали в таком количестве

Исфахан - город в центральной части Ирана. В нем до сих пор можно увидеть непонятные древние сооружения, похожие на огромные ульи. Разбираемся, кто и зачем строил эти высокие башни.
Храмова Оксана
21:19

Храмова Оксана

Удивительная птичка киви, которая не умеет летать, живет в норе и несет гигантские яйца

Удивительная птичка киви, которая не умеет летать, живет в норе и несет гигантские яйца

Очень необычные существа, с перьями, скорее похожими на мех, длинными усами, как у кота, и плохо развитыми крыльями. А еще они несут самые крупные яйца.
Храмова Оксана
18:24

Храмова Оксана

Кокосовая пальма и бамбук, которые все считают деревьями, на самом деле не что иное как трава-переросток

Кокосовая пальма и бамбук, которые все считают деревьями, на самом деле не что иное как трава-переросток

В мире природы много удивительных вещей. Например, люди, далекие от науки, не подумали бы называть высокие кокосовые пальмы или густой бамбуковый лес травой, но по факту это так и есть.
Андрей Ткачёв
17:20

Андрей Ткачёв

Управляемые авиабомбы России являются серьёзной угрозой для Киева

Управляемые авиабомбы России являются серьёзной угрозой для Киева

Японский журнал Nihon Keizai рассказал, почему российские авиабомбы являются одним из самых опасных вооружений, которые используются в зоне СВО.
article_image 01:39

Как избавиться от суперклея, прилипшего к пальцам

Суперклей надежно соединяет различные материалы. Если такой состав прилип к пальцам, удалить его очень сложно.

article_image 01:38

«Виттельсбах»: всемирно известный алмаз с трагической судьбой

С алмазом необычного темно-голубого цвета «Виттельсбах» связано много тайн. Считается, что его нашли в Индии и вывезли во Францию.

article_image 01:37

Как вырастить богатый урожай огурцов: помогут луковая шелуха и древесная зола

Для повышения урожайности огурцов используются минеральные и органические подкормки.