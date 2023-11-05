Из-за мании величия покойному шотландскому герцогу пришлось укорачивать ноги

Мужчина настолько преисполнился собственного величия, что не пожалел потратить целое состояние, чтобы купить шикарный саркофаг, сохранившийся с эпохи Птолемеев.
Он не просто купил старинный артефакт. Александр Гамильтон завещал родным похоронить его в этом саркофаге после смерти.
Умер герцог в 1852 году, однако тут выяснилась одна нелепая оплошность. Его тело не помещалось в саркофаг.
Родственники лихорадочно стали искать выход из ситуации, уж очень хотелось исполнить волю покойного.
В конце концов, было принято нетипичное решение: отрезать части ног покойного ниже колен.
Зато в таком Александр Гамильтон идеально укладывался в саркофаг, и похороны прошли успешно.
История очень поучительная и жизненная: бойтесь своих желаний, они могут сбыться!