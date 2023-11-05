Запивать острый перец водой нельзя: будет только хуже

09:36 2023-11-05
Запивать острый перец водой нельзя: будет только хуже

Переборщив с острым перцем, многие пытаются поскорее заглушить чувство жжения во рту водой, выпивая ее в немереном количестве. Однако состояние не улучшается, а пожар на языке только усиливается.

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Жгучим перец становится благодаря алкалоиду капсаицину.

Соприкасаясь с кожей или слизистой, он влияет на болевые и термические рецепторы.

Их очень много как раз во рту. Чрезмерная стимуляция этих точек сразу вызывает реакцию мозга в виде ощущения жжения.

Мало того, к очагу "пожара" приливает кровь, поэтому нередко в зоне контактирования с перцем возникают краснота и отек.

Помочь себе люди пытаются водой, но от этого становится только хуже.

Вода не растворяет капсаицин, а разносит его по всей ротовой полости. Область жжения увеличивается.

А вот в спирте растворяется хорошо, как и в жирах.

Вот почему перец чили рекомендуется запивать спиртными напитками или молоком.

В последнем, к тому же, присутствует казеин, который притягивает и связывает молекулы капсаицина.

Причем выбирать надо жирный продукт, можно выпить йогурт или заесть жгучий перчик плавленным сыром, даже мороженым.

Неплохо помогает в этом случае и молочный шоколад. Из спиртного же надо выбирать крепкие напитки.

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