Запивать острый перец водой нельзя: будет только хуже

Жгучим перец становится благодаря алкалоиду капсаицину.
Соприкасаясь с кожей или слизистой, он влияет на болевые и термические рецепторы.
Их очень много как раз во рту. Чрезмерная стимуляция этих точек сразу вызывает реакцию мозга в виде ощущения жжения.
Мало того, к очагу "пожара" приливает кровь, поэтому нередко в зоне контактирования с перцем возникают краснота и отек.
Помочь себе люди пытаются водой, но от этого становится только хуже.
Вода не растворяет капсаицин, а разносит его по всей ротовой полости. Область жжения увеличивается.
А вот в спирте растворяется хорошо, как и в жирах.
Вот почему перец чили рекомендуется запивать спиртными напитками или молоком.
В последнем, к тому же, присутствует казеин, который притягивает и связывает молекулы капсаицина.
Причем выбирать надо жирный продукт, можно выпить йогурт или заесть жгучий перчик плавленным сыром, даже мороженым.
Неплохо помогает в этом случае и молочный шоколад. Из спиртного же надо выбирать крепкие напитки.
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