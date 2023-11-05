Муж Вики Цыгановой заявил об обыске в их доме по наводке Ксении Собчак

11:06 2023-11-05
Муж Вики Цыгановой заявил об обыске в их доме по наводке Ксении Собчак

Журналистка отвергла обвинение, заявив, что «с большей вероятностью заведет муравьиную ферму».

Вадим Цыганов вечером 4 ноября сообщил о том, что в их доме ведется обыск, сообщает Газета.ру. По словам мужа Виктории Цыгановой, правоохранители к ним пришли по наводке Ксении Собчак.

Не могу говорить. К нам пришли с обыском. Постараюсь сейчас сделать несколько звонков… Не открывайте пока, — говорит на видео супруг артистки.

Подпись под постом напоминает автонабор по звуку, и в нем много ошибок, уточняет издание.

Пришли с обыском. Ищут. Настучала Собчак. Помогите, — говорится в сообщении.

Журналистка Ксения Собчак почти сразу отреагировала на обвинения, заявив, что на певицу «не стучала». И вообще не понимает, почему ее имя связано с Цыгановыми. Добавив, что она «с большей вероятностью заведет муравьиную ферму», нежели будет следить за звездной парой.

Позже в Telegram-канале Вики Цыгановой появился еще один пост, гласивший: «Все закончилось. Искали улики». Какие именно улики имеются в виду, неизвестно. 

Расходимся. Изьяли улики. Туфли и нейросеть. Читайте русскую классику - Александра Пушкина, — написала певица.

О подробностях она обещала сообщить позже. 

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