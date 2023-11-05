Григорий Лепс хочет построить в Москве храм

Григорий Лепс признался, что он не сторонник огромных хоромов. Певец уверен, что для счастья человеку нужно немного, сообщает 5-tv.ru.

Народный артист РФ вместо этого намерен построить храм. По словам артиста, у него сейчас есть такие планы, а храм появится в Москве.

Правда, когда непосредственно начнется строительство, Григорий Лепс не уточнил.