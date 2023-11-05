Григорий Лепс хочет построить в Москве храм

Григорий Лепс признался, что он не сторонник огромных хоромов. Певец уверен, что для счастья человеку нужно немного, сообщает 5-tv.ru.
Народный артист РФ вместо этого намерен построить храм. По словам артиста, у него сейчас есть такие планы, а храм появится в Москве.
Правда, когда непосредственно начнется строительство, Григорий Лепс не уточнил.
Часовню — маловато, а храм построить придется. Я обещал Богу.
И я такой человек: если пообещал, то придется выполнять, — отметил певец на гала-концерте, посвященному столетнему юбилею композитора Исаака Шварца в Кремле.
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