Волочкова сделала шпагат прямо в кресле стоматолога

11:25 2023-11-05
Волочкова сделала шпагат прямо в кресле стоматолога

Балерина заявила, что долго в неподвижном состоянии находиться не может, потому ей нужно было сделать растяжку.

Известная своими эпатажными выходками балерина Анастасия Волочкова показала растяжку в кабинете врача-стоматолога, сообщает Газета.ру.

Как выяснилось, звезда даже на приеме у дантиста не смогла отказаться от шпагата. Долго в неподвижном состоянии находиться она не может.

Видео с выходкой Волочковой снял ее же врач. На нем видно, как балерина, находясь в кресле, задрала выше головы ногу и начала тянуться.

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Анастасия у нас долго сидеть не может, ей нужно растянуться, — говорит за кадром доктор.

На балерину при этом надет роторасширитель.

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