Волочкова сделала шпагат прямо в кресле стоматолога

Известная своими эпатажными выходками балерина Анастасия Волочкова показала растяжку в кабинете врача-стоматолога, сообщает Газета.ру.

Как выяснилось, звезда даже на приеме у дантиста не смогла отказаться от шпагата. Долго в неподвижном состоянии находиться она не может.

Видео с выходкой Волочковой снял ее же врач. На нем видно, как балерина, находясь в кресле, задрала выше головы ногу и начала тянуться.