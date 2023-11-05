Волочкова сделала шпагат прямо в кресле стоматолога

Известная своими эпатажными выходками балерина Анастасия Волочкова показала растяжку в кабинете врача-стоматолога, сообщает Газета.ру.
Как выяснилось, звезда даже на приеме у дантиста не смогла отказаться от шпагата. Долго в неподвижном состоянии находиться она не может.
Видео с выходкой Волочковой снял ее же врач. На нем видно, как балерина, находясь в кресле, задрала выше головы ногу и начала тянуться.
Анастасия у нас долго сидеть не может, ей нужно растянуться, — говорит за кадром доктор.
На балерину при этом надет роторасширитель.
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