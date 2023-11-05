Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер опять стали родителями, у них родился сын

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер опять стали родителями, сообщает 5-tv.ru. У пары родился первый общий ребенок.

Ранее музыкант уточнил, что в их звездной семье появился сын. По предварительным данным, мальчика назвали Рокки 13.

Кардашьян и Баркер стали супругами весной прошлого года. Для модели это - второй брак. Ранее она была в отношениях с предпринимателем Скоттом Дисиком, у них есть трое общих детей. А у Баркера - двое детей от артистки Шэнны Моуклер.

О том, что она ждет ребенка, Кортни Кардашьян сообщила Баркеру необычным способом. Во время выступления группы The Blink-182 она встала с плакатом с надписью: «Трэвис, я беременна!». Баркер спрыгнул со сцены и расцеловал жену.