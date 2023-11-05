Вторую жену актера Альберта Филозова нашли мертвой в ее квартире

78-летняя Алла Александровна Филозова, театровед ГИТИСа, почувствовала себя плохо и позвонила в скорую, однако прибывшие на вызов медики не смогли стабилизировать ее состояние, сообщает СтарХит.

Накануне женщина травмировалась, упав дома. У экс-супруги Филозова оказалось сломанным левое бедро. От этой травмы она так и не оправилась.

Алла Александровна - вторая жена Альберта Леонидовича. В 1968-м у них родился сын Андрей. Но брак распался, и артист в 1986-м снова женился. Его избранницей на этот раз стала администратор Киевской киностудии Наталья Тоцкая.

С третьей женой они растили двоих дочерей: Анастасию, которая родилась в 1994-м, и Анну, появившуюся на свет в 1998-м.

Как уточняет издание, Тоцкая не приняла после больницы больного онкологией мужа, откуда его выписали перед уходом, Поэтому скончавшийся 7 лет назад артист провел свои последние дни в квартире второй супруги.