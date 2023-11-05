Блогер-миллиардер Аяз Шабутдинов отправлен в СИЗО

Суд принял постановление об аресте 32-летнего блогера Аяза Шабутдинова. В СИЗО его направили пока на 43 дня.

Как сообщает Рrozvezd.info, коуча обвиняют в 8 эпизодах мошенничества. Автор курсов, где учат зарабатывать миллиарды, отказался признавать вину. Судья не рискнул отпустить фигуранта под залог, потому что у Аяза есть второе гражданство - островного государства Сент-Люсия.

У него также есть открытые визы в США, Европу и Объединенные Арабские Эмираты.

3 ноября в квартире блогера-миллионника прошли обыски, он был задержан. Накануне мужчина прилетел в Москву, чтобы презентовать новое реалити-шоу «Бизнес на прокачку».

Бизнес-тренеру сейчас грозит до 10 лет колонии - за мошенничество в очень крупном размере. Потерпевшие заявили, что заплатили за курсы большие деньги, но после их стали беднее, а не богаче.