В Японии в результате извержения подводного вулкана был образован новый остров

Представители Института исследований землетрясений университета Токио заявили об образовании нового острова в результате извержения подводного вулкана, сообщает Газета.ру.

Диаметр этого острова - около 100 метров. Уточняется, что извержение подводного вулкана случилось в районе острова Ио.

30 октября ученые получили кадры с воздуха фреатических взрывов, при которых горячая магма соприкасается с водой. По данным специалистов, каменные глыбы при этом поднимались на высоту до 50 метров.

По расчетам специалистов, в случае извержения остров будет увеличиваться.