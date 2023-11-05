В Японии в результате извержения подводного вулкана был образован новый остров

12:39 2023-11-05
В Японии в результате извержения подводного вулкана был образован новый остров

Диаметр этого острова порядка 100 метров. Уточняется, что извержение подводного вулкана случилось в районе острова Ио.

Представители Института исследований землетрясений университета Токио заявили об образовании нового острова в результате извержения подводного вулкана, сообщает Газета.ру.

Диаметр этого острова - около 100 метров. Уточняется, что извержение подводного вулкана случилось в районе острова Ио.

30 октября ученые получили кадры с воздуха фреатических взрывов, при которых горячая магма соприкасается с водой. По данным специалистов, каменные глыбы при этом поднимались на высоту до 50 метров.

По расчетам специалистов, в случае извержения остров будет увеличиваться.

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