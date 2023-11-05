Алла Пугачева встретилась с Максимом Галкиным в Латвии

Новое фото, где Максим Галкин позирует вместе с Примадонной, шоумен подписал так:
Какое солнечное воскресенье сегодня в Сигулде!
По всей вероятности, Алла Пугачева покинула территорию России и возвратилась в Латвию к своему супругу.
Артистку накануне ждали в Петербурге на прощании с известным дирижером Юрием Темиркановым, однако артистка туда не явилась.
Визит Аллы Пугачевой в РФ наделал немало шуму, вызвав самые разнообразные версии о целях посещения артисткой родины.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__