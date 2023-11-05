Внутри Земли обнаружили осколки совсем другой планеты

13:35 2023-11-05
Внутри Земли обнаружили осколки совсем другой планеты

Согласно версии ученых, 4,5 миллиарда лет назад в Землю врезалась крупная планета. Из ее обломков после столкновения образовалась Луна.

Планету, которая столкнулась с Землей, назвали Тейя, ее размер с Марс. Ранее считалось, что от космического тела ничего не осталось. Однако ученые Китая, США и Великобритании нашли доказательства, что фрагменты Тейи находятся внутри Земли, сообщает Мир24.

Авторы исследования провели компьютерные симуляции столкновения, чтобы узнать о его последствиях для обеих планет. Результаты показали: древнейший катаклизм мог оставить в составе Земли неизгладимые следы.

Одно из возможных последствий - расслоение мантии. Породы Земли и Тейи смешались в жидкой магме верхней мантии. А нижняя, состоявшая в основном из силикатных материалов, осталась более твердой. Возможно, такое разделение существует и сегодня.

Компьютерная модель тоже показала: фрагменты Тейи, которые достигают десятков километров в поперечнике, могли спуститься до границы ядра и мантии. Согласно расчетам ученых, 2-3 процента массы Земли могут приходиться на остатки Тейи.

Исследователи считают, что остатками Тейи могут быть плотные сгустки материала размером с континент под мантией Земли на глубине 2900 километров.

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