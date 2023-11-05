Юлия Пересильд объявила о выпуске своего музыкального альбома

Звезда российского кино Юлия Пересильд не хочет останавливаться на достигнутом. Слетавшая в космос актриса решила выпустить альбом, как певица.
Я три года уже ищу себя в музыке. Пока о гастролях не думаю, но очень хочется иметь свои песни, создать что-то свое.
Я всегда с удовольствием перепевала каверы с бэндом "Фарс-мажор", потом решила найти для себя авторов в разных направлениях музыки, — призналась Пересильд.
Юлия с группой Zero People выпустила музыкальный спектакль «Мужчины и женщина». Звезда "Вызова" намерена собрать в команду людей, которые по-настоящему этим горят.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__