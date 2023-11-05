Загадочная и пугающая зона турбулентности: что это такое и можно ли ее избежать при перелетах

14:51 2023-11-05
Загадочная и пугающая зона турбулентности: что это такое и можно ли ее избежать при перелетах

Турбулентность можно сравнить с ездой по неровной дороге, где есть ухабы, ямы и выбоины, когда автомобиль на отдельных участках пути начинает неимоверно трясти и подкидывать.

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Водителю авто проще заметить такие неровности и попробовать их объехать или как-то плавно проскочить.

Пилоты ведут самолет практически вслепую. Визуально сложные участки не обнаружишь, никаких указательных знаков в небе не поставишь.

Однако прогнозировать турбулентность все же можно. Для начала, что это вообще такое.

Турбулентность возникает при вхождении в зону сильных воздушных потоков, которые оказывают давление на крылья или центральную часть самолета, отчего он начинает крениться и менять свой курс.

С 2009 по 2021 год из-за турбулентности серьезно пострадали 30 пассажиров и 116 членов экипажа.

Незначительных физических травм и прочих мелких неприятностей (например разлитый на одежду кофе), случается гораздо больше.

Различают 4 вида турбулентности.

Следовая возникает из-за возмущения потоков воздуха, которые остаются позади движущегося самолета.

Механическая наблюдается там, где есть крупные физические объекты (горы, высокие здания). Воздух, попадая туда, обтекает возвышающиеся элементы и формирует нестабильные зоны.

Термическая образуется из за столкновения холодного воздуха с теплым, обычно это грозовые фронты. Залетевший туда самолет может подбрасывать как мячик и закидывать градом, это реально опасно.

Самая опасная разновидность - турбулентность ясного неба, предсказать ее сложнее всего, в 75% случаев это невозможно.

Она создается сдвигами ветра, когда встречаются воздушные потоки, движущиеся в разных направлениях и с разной скоростью.

Глубина таких зон достигает 600-3000 м, и площадь может быть очень большой.

Предупреждать о зонах турбулентности могут метеорологи, на современных воздушных суднах имеются приборы, которые выявляют очаги тепловой турбулентности, а грозовые фронты заметны и невооруженным глазом.

Нередко сами пилоты предупреждают друг друга о возможных опасных участках на пути.

Есть автоматизированные программы, которые считывают данные со всех самолетов, находящихся в воздушном пространстве и составляют карты турбулентности.

Одним словом, контролировать это явление можно, и редкие неприятности, которые все же иногда бывают, это, скорее, случаи-исключения.

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