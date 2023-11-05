В море возле Сардинии нашли древнеримский клад

Археологи обнаружили в море возле северо-восточного побережья острова Сардиния в Италии большой клад, содержащий древнеримские монеты, сообщает Рамблер со ссылкой на Министерство культуры Италии.
Найденная находка, считают ученые, может считаться рекордной. Помимо монет, там также нашли стенки африканских и восточных амфор.
О кладе археологам сообщил мужчина, увидевший металлические предметы на глубине во время погружения.
Все монеты находятся в отличном и редком состоянии сохранности. Повреждены лишь 4 штуки, хотя и читаемы, — уточнил представитель итальянского Минкультуры.
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