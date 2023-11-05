Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа

15:01 2023-11-05
Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа

56-летняя звезда Голливуда считает: без мейк-апа она выглядит моложе своих лет.

Памела Андерсон последний год вдохновляет тысячи женщин во всем мире, наглядно демонстрируя, что стареть - не страшно. Яркая блондинка полностью отказалась от декоративной косметики, сообщает Нellomagrussia.ru.

Актриса в интервью The Daily Telegraph рассказала, что ее вдохновила на это работа над шоу “Райский сад Памелы”.

Я чувствовала, что действительно мне нужно показать себя настоящей. Это было освобождающее, - призналась Пэм.

На Неделе моды в Париже Памела без макияжа стала звездой светской хроники. Многие расценили такой выход как смелое заявление и вызов эйджизму, связанным с возрастными изменениями. Но сама Андерсон заверяет, что такого и в мыслях не было:

Это не было заявлением. Я не знала, что кто-то заметит, что больше я не сижу по 3 часа в гримерном кресле.

Просто я посмотрела в номере в зеркало и сказала: "Мне почти 60, и этого достаточно. Просто наслаждайся Парижем и не играй в какую-то игру".

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