От солнца волосы делаются светлыми, а кожа - смуглой: почему такая разная реакция на ультрафиолет

15:17 2023-11-05
От солнца волосы делаются светлыми, а кожа - смуглой: почему такая разная реакция на ультрафиолет

От долгого пребывания под солнцем волосы действительно выгорают и приобретают светлый оттенок, а на коже появляется темный загар. Оъясняется это присутствием меланина в организме.

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Меланин - это то, что отвечает за цвет глаз, оттенок кожи и окрас волос.

Этот пигмент оберегает человека от опасных ультрафиолетовых излучений.

Безжалостный свет Солнца способен нарушить структуру ДНК, спровоцировать раковые заболевания кожи.

Солнечные лучи разрушают меланин в кожном слое.

Чтобы возместить эту потерю, организм включает защитную реакцию и продуцирует этот элемент в увеличенном объеме, отсюда появляется загар.

Волосы и даже одежда выгорают на солнце.

Это объясняется составом указанных объектов: это неживые клетки, которые не способны восстанавливать разрушенный меланин и другие пигментирующие вещества.

Волосы - это жесткий белок кератин, ткани одежды включают синтетические или натуральные волокна.

Свой цвет оне уже не восстановят после агрессивного воздействия ультрафиолета.

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