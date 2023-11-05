Валерий Меладзе спел с Софией Тарасовой, из-за которой его брат Константин мог развестись с Верой Брежневой

Новость о расставании продюсера Константина Меладзе и исполнительницы Веры Брежневой стала шоком для поклонников, сообщает Супер.ру.

Бывшие супруги не комментировали неожиданный разрыв, и фанаты стали строить свои теории.

В частности, некоторые из них решили, что это произошло из-за 22-летней певицы Софии Тарасовой, с которой сейчас работает композитор.

Недавно Константин сам записал с ней дуэт, а теперь София спела в Берлине с его младшим братом Валерием.

Константин в финале концерта тоже поднялся на сцену.