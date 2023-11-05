Валерий Меладзе спел с Софией Тарасовой, из-за которой его брат Константин мог развестись с Верой Брежневой

Новость о расставании продюсера Константина Меладзе и исполнительницы Веры Брежневой стала шоком для поклонников, сообщает Супер.ру.
Бывшие супруги не комментировали неожиданный разрыв, и фанаты стали строить свои теории.
В частности, некоторые из них решили, что это произошло из-за 22-летней певицы Софии Тарасовой, с которой сейчас работает композитор.
Недавно Константин сам записал с ней дуэт, а теперь София спела в Берлине с его младшим братом Валерием.
Константин в финале концерта тоже поднялся на сцену.
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