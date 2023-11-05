История бренда Harry Winston: как он превратился в мировой ювелирный законодатель моды

12 лет понадобилось ювелиру Гарри Уинстону для того, чтобы в его украшениях щеголяли голливудские звезды. Свою компанию он основал в 1932 году.

Основная работа была направлена на обработку бриллиантов. Уинстон скупал драгоценности у аристократов, переделывал их под потребности рынка и продавал в разы дороже.

В 1940 году компания презентовала технологию огранки бриллиантов Кластер. А еще спустя 4 года в ее украшениях блистали на Оскаре звезды Голливуда.