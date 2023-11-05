Азурит и лазурит не только похоже называются: у этих минералов много общего

Цвет азурита более равномерный и насыщенный, и практически не имеет дополнительных вкраплений. Лазурит же более нежный, и в нем встречаются фрагменты пирита.

В свою очередь азурит может переливаться зеленоватым цветом, а лазурит не подвержен подобным изменениям. Наибольшие отличия видны при разрезе этих камней: на азурите нередко можно заметить малахитовые разводы.

Прозрачность лазурита еще одна его отличительная характеристика в отличие от азурита, который почти всегда непрозрачен. Азурит более мягкий камень: по шкале Мооса его твердость составляет около 4 баллов, а у лазурита этот показатель составляет 5,5.